Cuneo fiscale? Ecco qual è il vero sistema per aumentare il netto in busta paga

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Monta la polemica sul taglio alprevisto nella manovra economica del governo Meloni. Il motivo è che la differenza tra il costo per l’azienda e quello che il dipendente si trovainè elevato, ma quasi tutta la differenza finisce in modo indiretto o differito a quest’ultimo. Sono soldi o L'articolo proviene da Inews24.it.

La Manovra si limita a prorogare il taglio delper i redditi bassi per un anno, lo stesso taglio fatto quando l'inflazione era la metà del livello attuale, attuando poi un taglio di 6.... tra i quali sono presenti molte istanze avanzate dalla nostra organizzazione, come la partita del, quella riguardante la decontribuzione, i temi di matrice lavoristica che è bene ...“Il coraggio, uno non se lo può dare’’ scriveva Alessandro Manzoni riferendosi, nel suo capolavoro letterario, a Don Abbondio. Alberto Brambilla, il presidente di Itinerari previdenziali, invece, ha i ...Nella prima manovra del governo Meloni c'è ampio spazio per le misure contro il caro energia, ma anche tanto altro: dall'addio al reddito di cittadinanza alle novità sui pagamenti con il Pos.