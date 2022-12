Corriere dello Sport

Alvarez , pluricampione di boxe, ha chiesto scusa a Lionel Messi . Nei giorni scorsi lo aveva accusato di aver maltrattato la maglia del Messico, al termine della sfida tra l'Argentina e la ...Alvarez , pluricampione di boxe, ha chiesto scusa a Lionel Messi . Nei giorni scorsi lo aveva accusato di aver maltrattato la maglia del Messico, al termine della sfida tra l'Argentina e la ... Canelo si pente per le minacce: ecco il messaggio per Messi Il campione di boxe aveva attaccato il numero dieci argentino, dopo aver visto un video in cui sembrava pulire lo spogliatoio con la maglia messicana ...