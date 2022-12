Cacciari | Dem totalmente incapaci Pace all' anima loro Bonaccini o Schlein? Dibattito inutile Finiranno al 2-3%

Affaritaliani.it

'Se restiamo all'opposizione e non facciamo alleanze con inell'arco di qualche mese sfioreremo ... "Niente da rifondare",dà l'estrema unzione al Pd De Santoli è un ingegnere ambientalista ...Per l'ex sindaco di Venezia, i'devono cercare di indire un congresso veramente aperto ... Ong Sui migranti l'accusa pesantissima diall'Ue Su Matteo Renzi, ospite anche lui di Giletti ... Cacciari: Pd Totalmente incapaci. Finiranno al 2-3%. Pace all'anima loro Regionali Lombardia, Cacciari: "Per ragioni personali e assolutamente non politiche, voterei Majorino" "Questo dibattito non ha alcun senso e non mi sento vicino a nessuno dei due. Sono del tutto indi ...Come ripete spesso Massimo Cacciari, che la materia decisamente la conosce, il Pd non va rifondato ma fondato. È un partito nato – se non morto – irrisolto: una fusione a freddo venuta male tra ex com ...