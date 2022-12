Biglietto Atac a 2 euro | interviene la regione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La notizia ha allarmato i romani. Dall’agosto del 2023 il prezzo delper salire su autobus, tram e treni della metropolitana potrebbe aumentare del 25 per cento: da 1,5a 2. Lo prevede il contratto di servizio traLazio Trenitalia e Cotral. Poiché la bigliettazione per il trasporto pubblico locale è integrata, l’aumento riguarderebbe anche i mezzi di. A pochi mesi dalle elezioni regionali la vicenda ha ovviamente subito destato l’attenzione della giunta in scadenza. L’assessore ai Trasporti Mauro Alessandri e il presidente vicario Daniele Leodori si sono immediatamente attivati. “Stiamo lavorando per scongiurare l’aumento”, hanno spiegato in una nota. Dopo un’interlocuzione con Trenitalia e Cotral hanno stabilito che il costo per sterilizzare l’aumento è di ...

Dire

La stangata viaggia anche su bus e metro. Dopo il salasso delle bollette di gas e luce, infatti, ecco l'aumento per i ticket del trasporto pubblico. Un esempio Ilintegrato a tempo dida 1,50 euro per 100 minuti, arriverà a 2 euro. I pendolari pagheranno l'abbonamento mensile 46 euro (oggi costa 35 euro), l'annuale da 250 a 350 euro. Un aumento ...... la Regione Lazio è già al lavoro "per scongiurare" l'aumento del costo dei biglietti. "Il ... "Anche perché - proseguono - l'aumento delcomporterebbe inevitabilmente un aumento dell'uso ... Aumenti in vista per biglietti e abbonamenti Atac. La Regione prova a stopparli I mezzi pubblici di Roma potrebbero arrivare a costare anche fino a 100 euro di più all'anno. Ecco quali sono gli aumenti e da quando.Trasporti sempre più salati. Da 2023 i biglietti Atac dovrebbero costare di più. Quello classico di 100 minuti passerebbe da 1 euro e 50 a due. 11 euro in più per l'abbonamento mensile. 100 euro in ...