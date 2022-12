Biathlon | staffetta femminile Kontiolahti 2022 oggi in tv | programma | orari e tv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilcon glie la diretta streaming delladi, prima tappa della Coppa del Mondo/2023 di. Secondo impegno per le donne dopo l’individuale di ieri. Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 1 dicembre, a partire dalle ore 13.35 poco dopo lamaschile. Per le azzurre saranno al via Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Rebecca Passler. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player. SEGUI IL LIVE SportFace.

la speranza è che soprattutto Comola e Carrara riescano a fare meglio rispetto a ieri al poligono per permettere all'Italia di disputare unada protagonista. Le grandi favorite di oggi sono ...QUARTETTO MASCHILE Patrick Braunhofer Tommaso Giacomel Daniele Cappellari David Zingerle QUARTETTO FEMMINILE Samuela Comola Lisa Vittozzi Michela Carrara Rebecca PasslerDopo quasi due anni di crisi e con la Wierer influenzata, la sappadina torna sul podio di Coppa del Mondo a Kontiolahti: «Dedico questo terzo posto a me stessa. Senza carattere non se sarei uscita, la ...BIATHLON - Due assenze importanti per la nazionale italiana nelle staffette in programma giovedì 1 dicembre: quartetto femminile senza Dorothea Wierer, gli uomi ...