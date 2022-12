Alzheimer | il farmaco lecanemab che rallenta il declino cognitivo funziona davvero? Ed è sicuro?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’anticorpo monoclonaleriduce anche le placche amiloidi nel cervello ma solleva dubbi per gli importanti effetti collaterali. L’esperto: «I benefici clinici sono modesti»

Vaccinazioni e prevenzione approfondimento, studio: nuovopotrebbe rallentarne la progressione Sul fronte delle vaccinazioni 'di routine', il report ha rilevato che quella ...Bene, a metà di loro è stato somministrato un placebo, all'altra metà un, il lecanemab, per ...scoperto con lo smartphone: una diagnosi sconvolgenteI ricercatori hanno salutato l'alba di una nuova era delle terapie per l'Alzheimer dopo che uno studio clinico ha confermato che un farmaco rallenta il declino cognitivo nei pazienti ...Quello nato dalla collaborazione tra Eisai e Biogen si presenta come un nuovo importante farmaco sperimentale contro il morbo di Alzheimer ...