Alessandro Borghese | quanto costa cenare nel suo ristorante?

Leggi su youmovies

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei maggiori chef che abbiamo in Italia. Un nome rinomato in tutto il mondo. Mauna cena nel suo? Eccosi spende a persona. Nel nostro paese ci sono tanti chef che nel corso di questi anni si sono fatti conoscere non solo per il loro talento