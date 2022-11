Wonderhatch | su Disney+ arriva un fantasy ibrido tra live action e anime

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha annunciato l’avventuraibrida a tecnica mista Wandaahatchi -Sora-Tobu Ry? no Shima (o Wanderhutch: L’isola del drago volante), a metà tra il più canonicoed il mondo. I segmenti inrappresentano il “mondo reale”, mentre i segmenti in animazione raffigurano un altro mondo in cui vivono i draghi.trasmetterà l’in streaming nell’inverno del 2023. I protagonisti sono Nagi, una liceale del mondo reale, e Taimu, un ragazzo che vive in un altro mondo dove i cosiddetti “dragonieri” sentono le grida dei draghi e comunicano con loro. L’attrice cinematografica Sena Nakajima interpreta Nagi, mentre l’attore Daiken Okudaira ...

Other key Asian titles announced during the event include Japanese titles Tokyo Revengers: Christmas Showdown Arc, Gannibal, Dragons of Wonderhatch, and House of the Owl. The world’s defining voice in ...