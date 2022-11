Di Daniele - 30/11/2022 Sono ore di lutto e dolore per i fan dell'iconico film Top Gun e della serie televisivaRanger: è stata annunciata la scomparsa di un noto attore del cast Chi è cresciuto a pane e Top Gun, Die Hard eRanger non ha ben reagito alla notizia, diffusa nelle ultime ...E' morto a 66 anni Clarence Gilyard Jr.. L'attore statunitense, deceduto dopo una lunga malattia, è noto per i suoi ruoli in 'Die Hard - Trappola di cristallo' e nei telefilm 'Ranger' e 'Matlock'. L'annuncio della scomparsa, senza ulteriori dettagli, è stato dato con un comunicato dall'Università del Nevada, con sede a Las Vegas, dove Gilyard era dal 2006 ...Walker Texas Ranger, morto Clarence Gilyard Jr all'età di 66 anni: ha interpretato James Trivette nella serie tv con Chuck Norris.Clarence Gilyard has a few film credits which include Top Gun and Die Hard. He later became a professor at the University of Nevada.