Ultime Notizie – 5G | Blefari Melazzi Cnit | ‘Cresce numero università entrate in consorzio’

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Ilè un consorzio dipubblico e il loroè cresciuto in questi anni di cinque unità. Di fatto raggruppiamo tutte leche si occupano di telecomunicazioni in Italia”. Lo ha detto Nicola, direttore del, aprendo i lavori dell’evento ‘5G Italy, verso le Tlc del futuro’, organizzato dal consorzio. Il“ha come scopo principale quello di facilitare la cooperazione trapartner. Non si sostituisce ad esse e lo fa per progetti e iniziative di particolare rilevanza che coinvolgono un territorio ampio e undisignificativo”, ha ricordato aggiungendo come, tra gli obiettivi, c’è anche quello di fare sì “che le best practices ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...(Teleborsa) - Dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre 2022 l’inflazione, che rimane a livelli che non si vedevano da marzo 1984 (quando fu +11,9%), è stabile. I prezzi di alcune componenti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...