Sorpresa Australia | vittoria sulla Danimarca e qualificazione Francia sconfitta indolore con la Tunisia

(4 - 2 - 3 - 1) : Ryan 6; Degenek 5.5, Souttar 6.5, Rowles 6.5, Behich 6; Irvine 6, Mooy 6; Leckie 7 (43' st Hrustic sv), McGree 6 (29' st Wright 6), Goddwin 5.5 (1' st Baccus 6); Duke 5.5 (...La seconda, invece, la regala l'che ottiene il suo secondo successo consecutivo stendendo 1 - 0 la Danimarca con il gol di Mathew Allan Leckie e vola agli ottavi di finale insieme ...Continua il programma della terza giornata in quel di Qatar 2022. In campo il gruppo D con la Tunisia che batte la Francia. Australia agli ottavi.[themoneytizer id=”99064-6] Inizia a prendere forma il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, con Francia e Australia che si aggiungono a Olanda, Senegal, Inghilterra e Stati Uniti t ...