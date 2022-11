(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il governo, dovendosi confrontare con la realtà e con i più elementari principi di diritto, invece di ritirare le norme sui, per cercare di salvare la faccia, ha dovuto riscrivere interamente un testo che resta, come ha dimostrato il caso Modena, risolto con le norme vigenti. In ogni caso sono inaccettabili le". Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna

Il Sannio Quotidiano

...o l'incolumità pubblica o la salute pubblica' con la più stringente ' per motivi dio di ... Un emendamento soppressivo della norma, invece, è stato presentato dal Pd con Anna, che ...Per il ruolo strategico che l'area balcanica riveste per ladel nostro Paese, occorre che ... Irto, La Marca, Losacco, Lorenzin, Manca, Martella, Misiani, Nicita, Parrini, Rando,, ... Sicurezza: Rossomando, ‘dl rave inutile, pene sproporzionate’ Pioggia di emendamenti in Senato sul cosiddetto decreto-rave, il primo provvedimento del governo Meloni, incardinato in Commissione Giustizia per la conversione in legge. Le proposte di modifica depos ...