Settore giovanile | il resoconto del weekend

(Di mercoledì 30 novembre 2022) UNDER 17 Serie A e B: turno di sosta – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Terni, domenica 27 novembre 2022 ore 15 – Campo sportivo “Renato Perona” – 8^ giornata Campionato Under 16 Serie A e B Ternana-Perugia 1-1 TERNANA: Novelli, Campi, Cosmano, Guaglianone, Pagliei, Scopigno, Trifelli, Montenegro (17? st De Santis), Boudas, Ferlicca, Turella. A disp.: Colletti, Ottaviani, Tofi, Bordi, Pierdomenico, Goretti, Loreti, Neri. All.: Maurizio Caccavale. PERUGIA: Belia, Cresci, Duro (5? st Mannarini), Liberti (5? st Hajri), Barboni, Mori, Montagna (30? st Calzoni), Pirani, Monaco, Barberini, Giordani (5? st Testerini). A disp.: Romagnoli, Prete, Cardoni, Romani, Rinalducci. All.: Simone Papini. ARBITRO: Sig. Giordano Provenzani di Terni (Sensini – Giardinieri) RETI: 35? pt Turella (T), 40? st Calzoni (P) NOTE: al 15? st Belia (Perugia) para un rigore a Ferlicca. Ammoniti ...

