San Francisco approva l' uso di ' robot killer' per la polizia

La città diapprova l'uso di robot con la licenza di uccidere da parte della polizia in situazioni di emergenza. Secondo una dichiarazione ufficiale delPolice Department al momento ...I risultati intermedi dello studio di fase 1b/2a sono stati presentati aalla conferenza Clinical Trials on Alzheimer's Disease (Ctad) 2022. 'La selezione di Aci - 35.030 per un ...La città di San Francisco approva l'uso di robot con la licenza di uccidere da parte della polizia in situazioni di emergenza. (ANSA) ...Nasce un nuovo parco dentro il parco di San Donato: è quello dedicato alla Giustizia, all’Ambiente e alla Salute, una porzione di verde con 18 nuovi alberi ad alto fusto dedicati ad altrettanti promot ...