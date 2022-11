Questo saccheggio in Spagna non è attuale e non mostra dei «clandestini»

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il 24 novembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che ritrae l’assalto e ildi un negozio da parte di alcune persone che indossano una mascherina. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata il giorno prima e mostrerebbe l’azione di alcuni «» in. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non è stato girato a novembre 2022 e non ritrae un gruppo di migranti entrati inillegalmente. Il video risale al 30 ottobre 2020 eildi un negozio della catena Decathlon a Barcellona () nel corso di violenti disordini verificatisi durante una protesta ...