Pnrr | Caprioli Igibd | “Occasione unica per vera infrastruttura digitale in sanità”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sicuramente ilè un’per creare unache sia condivisa da tutti gli attori della, dai medici di medicina generale a tutti gli specialisti che hanno in cura i pazienti, ma è interessante anche come segretario(Italian group for the study of inflammatory bowel disease). Credo che tutto questo potrebbe essere utilizzato, come ci sono già degli esempi nel mondo. Un’di questo tipo con sistemi di intelligenza artificiale potrebbe alimentare un registro. Come società scientifica abbiamo un tavolo al ministero, ma manca un registro della malattia e questa sarebbe un’”. Lo ha detto Flavio, professore ...