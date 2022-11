Meloni convoca i sindacati il 7 dicembre | Se serve in aula anche a Natale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Una riunione di un'ora e mezza per fare il punto su metodo e tempi della manovra. E una raccomandazione netta da parte di Giorgiaalla sua maggioranza: contingentare il più possibile gli emendamenti alla legge di bilancio. All'incontro, a Palazzo Chigi, con il presidente del Consiglio i capigruppo dei partiti di maggioranza - Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Udc - il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il collega all'Agricoltura Francesco Lollobrigida, e, in collegamento, il vice premier Matteo Salvini. La legge di bilancio dovrebbe essere approvata dalla Camera entroe poi avere il via libera del Senato entro la fine dell'anno. Tenetevi pronti - scandisce, stando a quanto riferisce chi ha partecipato alla riunione -: la manovra va chiusa rispettando i tempi, a costo ...

Al via in Parlamento l'iter della legge finanziaria. La premier sferza gli alleati ad evitare perdite di tempo: "Dobbiamo chiudere in fretta anche a costo di lavorare a Natale" avverte davanti allo ...... da quest'anno, non è competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito del Governo. ... Inoltreil Forum delle Associazioni Studentesche più rappresentative (Fast) dopo aver già ...Al via in Parlamento l'iter della legge finanziaria. La premier sferza gli alleati ad evitare perdite di tempo: "Dobbiamo chiudere in fretta anche a costo di lavorare a Natale" avverte davanti allo sp ...“Se il Governo vuole perorare questa linea guerrafondaia, armi ad oltranza e zero negoziati, non si nasconda e venga in Parlamento a dirlo, venga a metterci la faccia”.