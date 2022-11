Luce e gas | ecco le stanze della casa dove si consuma di più

... una misura di welfare per i dipendenti dell'Ateneo , che permetterà di coprire in parte le maggiori spese per le bollette di acqua,, fino a un tetto massimo di 600 euro . Il provvedimento ...... su proposta dell'assessore all'energia Nicola Campitelli, di un milione di euro per le attività sportive che non sono in grado di sostenere i maggiori costi energetici pere rischiano di ...Tutti i provvedimenti entrati definitivamente nella legge di bilancio: ora inizia l’iter in Parlamento per l’approvazione entro il 31 dicembre ...La commissaria Ue all'Energia Kadri Simson ha rassicurato che "le scorte di gas sono piene al 93,9% e alla luce di ciò vi posso dire che siamo al sicuro per questo inverno". Nel corso di una audizione ...