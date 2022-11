L'influenza è arrivata e colpisce soprattutto i bambini (ma niente panico)

Leggi anche L'stagionale è già, quali sono le differenze con il Covid: sintomi aggressivi e quanto dura Esposito raccomanda le vaccinazioni contro l': 'Il Ministero offre ...Il sondaggio: "Vaccinati un over 65 su 3" Oltre al monitoraggio dell'Iss, InfluNet, che sottolinea come l'attività dell'sia partita prima e sia più forte nei bambini, Ipsos ha redatto un ...La stagione influenzale è cominciata e la diffusione del virus cresce tra i piccolissimi, da zero ai 4 anni di età. Ecco i sintomi e perché è utile sottoporsi al vaccino antinfluenzale ...Cinquetti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Usl Dolomiti spiega come proteggersi dall’influenza che si sommano a quello pandemico: la soluzione è sempre il vaccino ...