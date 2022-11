Juve | le intercettazioni di Cherubini e Arrivabene sugli affari con l'Atalanta

'Se salta fuori ci saltano alla gola…', è la frase pronunciata da Cesare Gabasio , legale rappresentante del club, ed emersa qualche tempo fa da alcune. 'Poi va a finire che ci ...In altresi discute invece debiti nei confronti dell' Atalanta , una vicenda ... Ma una mail del 12 luglio garantirebbe allala possibilità di riprenderselo. E di conseguenza, ...Emergono nuovi dettagli in merito all'inchiesta plusvalenze che coinvolge la Juventus. Secondo quanto riporta l'ANSA, dalle carte d'indagine è spuntata una nuova ...Leggi Anche Juventus, dietro le dimissioni anche il rischio del commissariamento. L'intercettazione su Ronaldo: 'Poi tocca fare una transazione falsa' Andrea Agnelli si è dimesso insieme all'intero co ...