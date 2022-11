Internet; As Mediobanca | ' in 2022 ricavi alle stelle per Uber | Booking ed Expedia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Nei primi nove mesisi è registrata un'impennata deidelle statunitensi(+99,3%),(+63,5%) ed(+43,2%), seguite a distanza dalla coreana Coupang (+14,4%) e dalla giapponese Rakuten (+13,7%). E' quanto emerge dall'indagine annuale realizzata dall'area studisui maggiori gruppi mondiali software web, presentata oggi a Milano. Situazione inversa invece, con segno negativo e a doppia cifra, per le società Activision Blizzard (-21,8%), Qurate (-14,1%), Vipshop (-13,9%) e Wayfair (-12,8%). Per quanto riguarda la redditività industriale, nei primi nove mesi del, Microsoft guida la classifica per ebit margin (41,2%), davanti ad Adobe (35,1%), Oracle (33,4%) e Nintendo (33,0%).