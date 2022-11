(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'di Taranto è stata gestita in modo "so", i vertici hanno messo "in pericolo concreto la vita e la integrità fisica dei lavoratori dello stesso stabilimento" e quella "dei cittadini"...

Today.it

... docente universitario, saggista ed esperto indell'ebraismo. Modera Annalisa Adamo . Alle ... imprenditore sotto accusa 215mila euro sotto sequestro Attualità Ex, cerimonia del Comitato ...'Ladel mondo èdi lotta di potenze marinare contro potenze di terra e di potenze di ... si può fare di più Di impatto le norme sugli atleti paralimpici, meno quelle sulla scuola Ex, ... Ex Ilva: la storia di un disastro ancora senza risposte Il primo segnale è giunto su Ita Airways: era noto che la soluzione Certares-Delta-Air France per il futuro della compagnia non era gradita al ministro Giancarlo Giorgetti, che in estate ...Sono stati assolti con formula piena i due operai ex Ilva licenziati dall'azienda alla fine del 2020 per aver allestito la cosiddetta 'sala relax' all'interno dello stabilimento genovese. I due lavora ...