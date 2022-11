Esame della Manovra in aula alla Camera dal 20 dicembre. Spaccatura tra i sindacati sul dialogo col governo

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Parte domani l'iter in Commissione Bilanciodella manovra economica, con il parere al Presidente dellaper la verifica del contenuto proprio, ovvero sugli articoli o i commi che eventualmente andranno stralciati dal testo perché ritenuti non attinentilegge di bilancio. La finanziaria, ha stabilito oggi la conferenza dei capigruppo, approderà ina Montecitorio il 20con le sedute prima di Natale che sono state calendarizzate fino a mezzanotte. La maggioranza di centrodestra punta a spedire in Senato il testo approvatogià prima del 25. Nel frattempo isi dividono su una possibile mobilitazione contro la finanziaria: Cgil e Uil si sono dette ...