Due di picche al Gf Vip 7 Ecco cosa è successo

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Due dial Gf Vip 7. Nell’ultima puntata abbiamo assistito al proseguo della profonda amicizia tra Wilma Goich e Daniele Del Moro. Quest’ultimo ha definito il loro rapporto come un’amicizia speciale, mentre la donna ha affermato di essersi proprio innamorata del suo coinquilino. Tra i due, la differenza d’età e notevole, ma davanti a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip 7, anticipazioni puntata 6 ottobre, tra addii e un ritorno a sorpresa? Gf Vip, Anticipazioni 10 ottobre, nuovi ingressi e un nuovo ritiro.accadrà Gf Vip Anticipazioni puntata 13 ottobre, nuove liti, guai per Pamela. Eliminazioni Anticipazioni Gf Vip 7, puntata 27 ottobre, squalifica in arrivo? Sorprese ed eliminazioni Gf Vip 7, Anticipazioni 10 ...