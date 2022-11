Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari 30 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Aidi Qatar, siamo giunti alla terza e ultima giornata della fase a gironi per i gruppi C e D: quest’, al termine dei quattro match in(naturalmente, due per girone, da disputarsi contemporanea) sapremo quali squadre avranno conquistato l’accesso alla fase a eliminazione diretta, che comincerà dagli ottavi di finale. In questo mercoledì 30le partite si struttureranno così: alle 16 le partite del Gruppo D, ossia Tunisia-Francia e Danimarca-Australia, alle 20 le sfide del Gruppo C, ossia Argentina-Polonia e Messico-Arabia-Saudita Di seguito, tutte le indicazioni per poter seguire in diretta televisiva e(senza dimenticare la diretta testuale fornita da OA Sport) le partite dideidi ...