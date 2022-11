Calcio | Mondiali 2022 Louis van Gaal | “Due bei gol da vedere | attenti in fase di possesso”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Avanti tutta per l’Olanda aidiche si stanno svolgendo in Qatar. La nazionale europea ha battuto oggi i padroni di casa con un buon 2-0 (grazie alle reti di Cody Gapko e Frenkie de Jong) e ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale. “Tutto quello che dovevamo fare, l’abbiamo fatto bene – ha affermato l’allenatore degli Orangevannella conferenza stampa post partita -. L’avversario dal Gruppo B? Lo guarderò con grande interesse. Ma anche loro lo faranno. Si può sempre migliorare, ma abbiamo segnato due gol che sono stati belli da. E ho pensato che fossimo molto piùindi”., Olanda e Senegal approdano agli ottavi di finale! Ecuador ...

... passa in vantaggio con Rashford al 50', sugli sviluppi di undi punizione. Due minuti dopo, al 52', il raddoppio di Foden mette la parola fine aiper il Galles, partito con il ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanentiIl tabellone deidagli ottavi alla finale Da sabato 3 dicembre inizierà la fase a eliminazione diretta del Mondiale ...Inghilterra-Senegal e Olanda-Usa i primi match noti. In attesa di conoscere gli esiti delle prossime gare, ecco quali potrebbero essere gli altri scontri in arrivo ...Barcellona, 29 nov. (Adnkronos) - Il Barcellona chiederà a Sergio Busquets di fare chiarezza sui suoi piani futuri al suo ritorno dai Mondiali, come ha rivelato Jordi Cruyff. Il ...