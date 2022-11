Arabia Saudita Messico LIVE 0-2 | continuano ad attaccare i messicani

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Al Lusail Iconic Stadium di Al Rayyan il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Raddoppio del Messico. Grande mancino di Chavez su punizione da trenta metri, Al Owais è in ritardo e non può fare niente. È il 52' e il Messico ci crede nella vittoria e nella possibilità di poter ...Al Lusail Iconic Stadium di Al Rayyan il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Messico: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Il Messico trova anche il raddoppio contro l’Arabia Saudita a Lusail. Al 52' punizione da oltre 25 metri per la Tri, Luis Chavez calcia forte sul secondo palo e batte senza pietà Al Owais per il 2-0.