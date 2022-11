(Di mercoledì 30 novembre 2022) Massimo, ex centrocampista del Milan, ha ricordato il primo impatto con Ricardoe i suoi esordi in maglia rossonera

Pianeta Milan

Commenta per primo Nel format 'Stavamo bene insieme' su DAZN, Massimoricorda l'ultima Champions League vinta dal Milan: 'In Champions League fu una grande corsa. Tipo quella che faceva il giocatore che più di tutti ci trascinò quell'anno: Ricky Kakà'.L'intervista dia Milan Tv Sulla rete di Kakà : 'Quella partita era molto chiusa, molto fisica. Il compito di chi giocava dietro di lui era dargli palla, poi ci pensava lui. Il mio non era ... Ambrosini: “Kaká Ad Ancona ho capito il suo valore. Era un mostro”