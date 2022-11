“A 10 settimane è già possibile parlare di onfalocele?”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Salve dottore, èdialla 10° settimana? Il bimbo misura 35 mm (apertura addominale 7 mm). Dobbiamo ripetere la visita tra due. La ginecologa ha scritto ipotesie ci ha spiegato che se non si chiude la parete addominale bisogna fare altri accertamenti e via dicendo. Giustamente siamo preoccupati. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Nostrofiglio

Nelle prossimeTiger Woods andrà in campo due volte, cioè quasi quanto ha giocato in ... L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Seiabbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni ...E' tempo di auto Euro 7 : la Commissione europea ha presentato nelle scorsela proposta per i nuovi standard per combattere l'inquinamento. Previsto un nuovo giro di ... avviatonegli anni ... Influenza 2022/2023, boom di casi tra i bambini: cosa fare