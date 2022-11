Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “In una settimana 258 raid Russia su Kherson”

(Di martedì 29 novembre 2022) In sette giorni l’esercito dellaha bombardato 30 insediamenti della regione di258 volte. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyrnel consueto videomessaggio della notte: “In questo giorno, così come in ogni giorno di Dio, gli occupanti hanno bombardato di nuovoe le comunità della regione. In una sola, il nemico ha bombardato 30 insediamenti della regione di258 volte. L’esercito russo ha anche danneggiato la stazione idrica di Mykolaiv”. Il presidente ucraino ha poi accusato i russi di provocare “nient’altro che di devastazione, questo è tutto ciò che si lasciano alle spalle. E quello che stanno facendo ora contro l’è il loro tentativo di vendicarsi. Per vendicare il fatto che gli ucraini si sono ...

Intanto le sirene di allarme antiaereo continuano a risuonare in diverse regioni ucraine: nelle ultime ore le aree più coinvolte nei combattimenti sono state quelle di Kharkiv, Dnipro e Poltava.