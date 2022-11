Ucraina | ambasciata Russia in Italia | “Ecco Lince distrutto | contribuenti contenti?”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Made in Italy. L’auto blindataMlv consegnata all’esercito ucraino vicino ad Artiomovsk (Bakhmut). Tutti ini sono felici di tale destinazione dei loro soldi?”. E’ il post sull’account di Twitter dell’russa inche accompagna la foto di untra le macerie in. Un commento al post – di fonte– precisa tuttavia che “il veicolo ha subìto danni minori, è riuscito a proteggere l’equipaggio e in seguito è stato recuperato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo scrive su Facebook l'russa a Roma postando la foto di un blindato distrutto nel giorno in cui in Parlamento si discute della proroga degli aiuti militari a Kiev."Quando parlo dell', parlo di un popolo martirizzato. Se hai un popolo martirizzato, hai ... "Il secondo giorno di guerra sono andato all'russa (presso la Santa Sede), un gesto ...Antonio Tajani parla della guerra in Ucraina. A proposito della situazione dell'energia in Ucraina, "l'Italia ha già fatto molto, soprattutto per tutelare la ...Ospitare un meeting di alto profilo le consente di raccontare al grande pubblico il proprio ruolo di Paese in prima linea nel sostenere l'Ucraina ...