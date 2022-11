Terra amara | spoiler | Yilmaz ama ancora Züleyha | Müjgan prende una decisione

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 29 novembre 2022)continuerà a riservare non poche sorprese al pubblico di Canale 5, come segnalano gli. Al centro delle trame ci sarà, come sempre, l'amore impossibile diin cui finirà per essere coinvolta anche. La giovane dottoressa, giorno dopo giorno, sarà sempre più innamorata di Akkaya e i due organizzeranno anche una bella festa di fidanzamento in casa di Fekeli. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato, in quanto, proprio quella sera, la Altun intercetterà una conversazione tra Demir e la madre Hünkar e scoprirà che dietro all'incidente che lei ehanno avuto a bordo dell'auto dic'è proprio suo marito. Yaman, infatti, ha incaricato un suo scagnozzo di tagliare i freni della macchina del suo ...