Squalo è pronto ad attaccare un nuotatore | un branco di delfini lo scaccia e salva la vita all’uomo | “Un’esperienza incredibile”

(Di martedì 29 novembre 2022) Vi è mai capitato di nuotare in mare aperto ed essere accerchiato da undiche vidal possibile attacco di uno? E’ proprio quello che è successo ad unbritannico durante un’impresa sportiva. A riportare la notizia è il DailyMail. Adam Walker, giovanebritannico, si trovava, per un’impresa sportiva, nelle acque dello Stretto di Cook (circa 25 kilometri), in Nuova Zelanda. Stava andando tutto bene fin quando non si è accorto di qualcosa di strano: “Mi è capitato di guardare in basso e di vedere unoa pochi metri sotto di me. Ho cercato di non farmi prendere dal panico perché avevo l’obiettivo di attraversare a nuoto”. Momenti di panico quelli vissuti da Adam con la paura di essere vittima di un attacco da parte dello ...