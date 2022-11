Sampdoria | la nota UFFICIALE | ‘Fiducia a tutta la dirigenza’

Questa ladel Cda dellache si è riunito quest'oggi per approvare il bilancio del terzo trimestre. Un incontro che è servito anche come sorta di 'preparazione' in vista della ...... il serbo non è stato quasi mai chiamato in causa effettuando una sola parata degna di(uscita ... Il portiere del Lecce , in prestito dalla, sta invece stupendo tutti per costanza di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Sampdoria ha pubblicato un comunicato ufficiale da parte del Consiglio d'Amministrazione sulla governance blucerchiata. Nella nota si legge: "Il Consiglio di Amministrazione di ...