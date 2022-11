Nikita Pelizon | Antonella interviene su una battuta infelice | “É squallida | vergognati”

(Di martedì 29 novembre 2022)faccia a faccia conFiordelisi: ecco cos’è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vipin diretta si confronta faccia a faccia condopo unaconfidata a Luca Onestini. Nel corso della puntata,dopo la clip dichiara: “Poichèmi parla sempre di strategie e non mi parla mai in faccia io lascerei questo pensiero lì, quindi panta-rei”. La gieffina inoltre in merito alla sua frequentazione fuori dalla Casa dichiara: “Io prima di partire avevo notato dei campanelli d’allarme sono molto sognatrice, quindi tendo a mettere le cose positive in primis, però mi stavano venendo dei pensieri riguardo quei campanelli d’allarme che non posso, dato che ...

Grande Fratello

non ha nascosto di provare un certo interesse per Luca Onestini , entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la nuova ondata di Vipponi. La modella è sempre meno stabile e molti l'...Al televoto questa sera per scegliere il preferito del pubblica, che sarà anche immune troviamo: Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino eScopriamo chi sono i nominati della puntata del 28 novembre 2022 del Grande Fratello Vip 7. Ecco chi è andato in nomination.Secondo alcuni VIP, Nikita non è spontanea e buona come sembra, anzi: gioca di strategia e cela il suo vero carattere ...