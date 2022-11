Juve | Del Piero | «Non conosco i piani e non mi ha chiamato nessuno»

(Di martedì 29 novembre 2022) Alessandro Delha parlato delle dimissioni del cda dellae di un suo possibile ritorno in società con i bianconeri A beIN Sports, Alessandro Delha commentato così il terremoto in casae il possibile ritorno in bianconero. «Ho passato più di 20 anni allantus, il mio rapporto con i tifosi e il club è molto, molto profondo. È stato una grande viaggio, qualsiasi notizia sullami coinvolge e mi colpisce. Ritorno? Nonmi hae non so cosa succederà. Ma ho ancora casa a Torino…». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

...sino all'Assemblea dei soci che è stata convocata per il 18 gennaio 2023 per la nominanuovo ... prosegue laArrivano, all'improvviso, le dimissioni in toto di tutto il CdA della Juventus: dopo le indagini della Procura di Torino, terremoto nella società bianconera.TORINO (ITALPRESS) – Terremoto in casa Juventus: via tutto il Consiglio di amministrazione e anche Andrea Agnelli lascia la presidenza. La notizia arriva in serata, dopo una riunione del Cda che, “acq ...Il CdA dimissionario della Juventus si era insediato il 19 maggio 2010. Si chiude un'era dirigenziale che ha portato nove scudetti ...