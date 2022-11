Ischia | Musumeci | Attenzione a parlare di condono | è ciò che è sanabile

(Di martedì 29 novembre 2022) ''Quando parliamo disi intende abusivismi 'accettabili' e case 'sanabili'. Come prevede la legge, non c'è quindi nemmeno bisogno di dover fare una nuova legge. Semmai si tratta di accelerare ...

''I sindaci sono nelle trincee - ha affermato- , certo c'è qualche sindaco che forse non ... Noi dobbiamo occuparci si evitare che la tragedia die tante altre analoghe possano ...... la comunita' deve poter contare su una squadra di pompieri pronti ad intervenire e aper fortuna il distaccamento esisteva gia'', ha aggiunto. Dca 29 - 11 - 22 13:31:14 (0350)PA,INF ...Roma, 29 nov. (Adnkronos) - ''Quando parliamo di condono si intende abusivismi 'accettabili' e case 'sanabili'. Come prevede la legge, non c'è quindi nemmeno bisogno di dover fare una nuova ...“Per ora occupiamoci delle ricerche degli ultimi dispersi, sui quali le speranze di ritrovarli vivi sono davvero pochissime, e poi parliamo dei provvedimenti ...