Il confronto con Elkann poi la riunione | Agnelli lascia per forza più che per scelta  

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilconpoi laperpiù che per scelta A leggere le ricostruzioni dei quotidiani sembra abbastanza chiaro che le dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Juventus non siano certo state un fulmine a ciel sereno, ma un atto preparato a dovere da John. E’ stato lui a dimissionaree Nedved. Il Corriere dello Sport scrive ad esempio di untrae il cugino Johnprima delladel CdA. “Una decisione presa a sorpresa (ma forse non troppo), dopo una giornata che segnerà la storia della Juve e in parte di tutto il calcio italiano. Nel pomeriggio convocato un CdA straordinario, prima si sarebbe ...

Sempre per venire incontro alle normative europee si è deciso di attendere l'esito di unBruxelles per quanto riguarda l'articolo della manovra che elimina le sanzioni per i ...A volte ritornano. Durante la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 7 abbiamo di nuovo vissuto un dejavù: Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa e, sebbene dovesse avere solo unAntonella Fiordelisi e Oriana Marzoli per delle frasi infelici su di lei, é finitauno nuovo triangolo. Dopo aver parlatole due gieffine in giardino, e aver chiarito almeno in ...La seconda tappa dell’evento si terrà nel pomeriggio con oltre venti incontri in altrettante location ... “Invitiamo tutti a partecipare – ha commentato Palumbo – per un confronto plurale e condiviso.Una ricerca apparsa i giorni scorsi sulla prestigiosa rivista Scientific Reports di Nature ha provato a fare il punto circa l’impatto ambientale delle diete di cani e gatti domestici ...