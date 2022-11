Farsi un giro in una città universitaria per capire quanto s' è svalutata la laurea

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 novembre 2022) Passavo per caso da unaquando mi son creduto in una di quelle allegorie liberty di Giulio Aristide Sartorio, circondato da giovinette e ragazzuoli incoronati di fronde e pampini. C’era invece solo stata una sessione die le strade del centro erano infestate, pardon, rallegrate dal festoso riversarsi di neolureate e neoti con il codazzo di parenti e con lo sciame di amici. Basta trovarsi per strada in unaper cogliere il contrasto lombrosiano fra la coroncina e l’espressione vacua e ottusa di molti dei festeggiati, fra la nobiltà del lauro e la sua diffusione di massa. Basta trovarsi per strada in unaper comprendere come le statistiche sui pochiti in ...