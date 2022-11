Da Dune - Parte Due ad Aquaman 2 e il nuovo Guadagnino con Zendaya | ecco il listino Warner Bros 2023

Leggi su movieplayer

(Di martedì 29 novembre 2022) Presentato ilper i film in uscita nel: daDue ade il regno perduto, passando per The Nun 2, Challengers con, Magic Mike 2, Creed III e Barbie. I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda.: il loroper ilriunisce alcuni dei film più attesi dell'universo DC, che finalmente stanno per arrivare in sala. Dae il regno perduto a Shazam! Furia degli Dei, passando per un po' di Italia con ilLuca, Wonka con Timothee Chalamet e un po' di brividi made in USA:che cosa ha in serbo per ...