Cosa rischia la Juve dopo le dimissioni del Cda | incubo bianconero

(Di martedì 29 novembre 2022) E’ sempre più delicata la situazione in casantus, tutto il Cda si è dimesso e sono in arrivo altre notivà importanti sulla gestione del club nei prossimi mesi. L’ufficialità del clubnon è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno, sono in corso infatti le indagini sulla gestione del club negli ultimi anni: dalla questione delle plusvalenze al pagamento degli stipendi ai calciatoti nel periodo della pandemia. Il terremoto delle ultime ore potrebbe avere conseguenze anche dal punto di vista sportivo. Il primo filone sul caso plusvalenze si era concluso con l’assoluzione di Agnelli, Paratici, Arrivabene, Nedved, Cherubini e Cdaall’epoca dei fatti. Potrebbero emergere nuove intercettazioni con il rischio di illecito sportivo e si potrebbe tornare davanti alla Corte Federale. Il secondo filone riguarda le ...