Compra la torta per il compleanno del figlio | poi un tir la investe | la ex primario morta sul colpo

Fanpage.it

Era appena uscita dalla pasticceria per comprare laper festeggiare il compleanno del figlio, quando è stata investita da un camion che l'ha trascinata per diversi metri. E' morta sula colpo Annargenide Astuto , la dottoressa di 79 anni, ex - ...... come dicevamo, le previsioni non sono che una piccola fetta della. E nemmeno la più ...bonus percepiti dai calciatori " spiega Giacalone " ma anche su quali sono le squadre dalle quali si... Compra la torta per la festa del figlio, tir la investe: morta ex primaria dell'ospedale di Formia Era appena uscita dalla pasticceria per comprare la torta per festeggiare il compleanno del figlio, quando è stata investita da un camion che l'ha trascinata per diversi metri.Annargenide Astuto, ex primaria del Dono Svizzero di Formia e figura di rilievo nella vita politica cittadina, è stata investita da un tir mentre ...