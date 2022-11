Capodanno con Thelma e Louise a Teatro

Leggi su udine20

(Di martedì 29 novembre 2022) Anà-Thema non poteva terminare il 2022 senza riproporre il tradizionale appuntamento delche quest’anno raggiunge la tredicesima edizione. Un evento richiestissimo e seguitissimo dal pubblico che giunge anche da fuori regione per assistere alla bella serata organizzata dalla compagnia. Lo spettacolo porterà il pubblico alla mezzanotte e dopo il conto alla rovescia degli ultimi istanti del 2022, gli attori brinderanno fra la gente per festeggiare il nuovo anno; la nottata proseguirà con i festeggiamenti nel foyer. La formula delè un modo originale per passare una serata in compagnia di amici, divertendosi e assistendo ad uno spettacolo di grande qualità. COMEè una commedia poetica e divertente che racconta la storia di due ...