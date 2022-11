Auto contro moto | incidente mortale su via della Scafa

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 novembre 2022) Fiumicino – Una tragedia quella che si è consumata poco fa su via: alle ore 17 circa, si è verificato un violento stra un'e una. L'impatto è stato fatale per il centauro, che ha perso la vita sul colpo: sul posto imminente l'intervento dell'Ares 118 per tentare di rianimare la vittima, che aveva riportato un trauma addominale e la frattura del femore, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le effettive cause dell'sono ancora da accertare. Sul posto presente anche la Polizia Locale. Notizia in aggiornamento…