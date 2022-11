Assemblea Alis | Salvini | Primi scavi per Ponte sullo Stretto da qui a 2 anni | progetto c’è ma va aggiornato

(Di martedì 29 novembre 2022) “da qui a duec’è ma va”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteoall’in corsa a Roma parlando del. “L’iter delcomincia nel 1969, quattroprima che nascessi, poi ci sono stati dossier su dossier. Ilfarebbe risparmiare 140mila tonnellate annue di anidride carbonica emesse e ripulirebbe il Canale di Sicilia”, ha aggiunto. “Da quando sono ministro, ho fatto una decina di riunioni in 38 giorni sul. Farlo, significa dare lavoro vero e ...

Il Denaro

Lo afferma il presidente di, Guido Grimaldi, in occasione dell'Lo sottolinea il presidente di, Guido Grimaldi, in occasione dell'Vicinanza alle famiglie vittime della frana di Ischia ed un ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro svolto sull’isola. Guido Grimaldi apre così a Roma l’Assemblea di Alis e gli Stati Stati ...Lo scenario di AllianzGI. - Milano - Assogestione comunica la mappa trimestrale del risparmio gestito - Roma: assemblea di Alis e Stati Generali del Trasporto e della Logistica. Partecipano, tra gli ...