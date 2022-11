Abusivismo | frane e le retoriche che andrebbero evitate

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 novembre 2022) Torna dopo il recente disastro di Ischia la coppia che tanto attizza i commentatori:e dissesto idrogeologico. Una coppia perfetta che consente di riscrivere a ogni nuova occasione sempre lo stesso articolo e le stesse invettive. Il giornalista collettivo fa il suo mestiere, compreso l’ultimo arrivato da includere, il riscaldamento climatico e i conseguenti eventi catastrofici. Distinguere, cercare di capire, stabilire priorità appare esercizio difficile. Le denunce relative allo stato franoso della nostra penisola risalgono alla fine dell’800. Giustino Fortunato coniò l’espressione “sfasciume pendulo” per descrivere la morfologia della Penisola. Essendo calabrese se ne intendeva. Per larga parte purtroppo questa è una caratteristica ineliminabile del nostro territorio, in particolare appenninico, così come la sua predisposizione ai terremoti. E purtroppo ...