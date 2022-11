X Municipio | Mantuano Comitato 500 | “Raddoppiare via di Acilia e dotare via Usellini dell’illuminazione pubblica”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ostia – “Via die il suo raddoppio che non raddoppia da troppo tempo: il rimpallo tra Comune ed Eni è una barzelletta che riguarda i lavori di sistemazione e spostamento della rete Gas tra l’innesto di via C. Colombo e via, dove da anni il costruttore delle ‘Terrazze del Presidente’ ha realizzato (tra le opere a scomputo) uno stabile per la nuova centrale del Depressurizzatore (attualmente all’altezza del civ. 221, che intralcerebbe il fantomatico raddoppio)”. Così, in una nota stampa, Luca, già consigliere e Vice Capogruppo Lega e Portavoce500. “I residenti e i circa 60mila utenti giornalieri di via di– spiega– non hanno più tempo per aspettare! Si dia una risposta con i fatti, subito.Inoltre, in questo ultimo quadrante, via ...