(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha partecipato oggi alla riunione del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione dell'Unione Europea, confrontandosi con i propri omologhi in questo primo appuntamento brussellese.Nel corso dell'incontro sono state adottate la raccomandazione del Consiglio sui percorsi per il successo scolastico, con l'obiettivo di ridurre l'abbandono precoce dell'istruzione e di migliorare le competenze di base e le Conclusioni del Consiglio sul sostegno al benessere nell'istruzione digitale.Durante il dibattito politico è stato inoltre trattato il tema dello Spazio europeo dell'istruzione nell'attuale contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Nel suo intervento, il Ministroha valorizzato il modello italiano di accoglienza degli studenti ...

ci tenga moltissimo, al merito: "Aver coniugato Istruzione e merito è un messaggio ... dell'individuo che emerge per le sue doti e il suo, e tutto questo è bello e meritevole (appunto)...... tra le migliori in Europa, e nell'enormeprofuso nell'aiuto agli alunni svantaggiati, con un quarto degli insegnanti che svolgono funzioni di sostegno. Quandoparla di giovani che ... Valditara “Impegno per la continuità educativa dei giovani ucraini” Nel suo intervento, il Ministro Valditara ha valorizzato il modello italiano di accoglienza degli studenti ucraini integrati nel nostro sistema educativo. “Il governo italiano è fortemente impegnato a ...Elisabetta Piccolotti, "Lady Fratoianni" per la maggioranza degli italiani, vuole cambiare la denominazione in Ministero dell'Istruzione pubblica e dell'inclusione Elisabetta Piccolotti, “Lady Fratoia ...