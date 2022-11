(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'ile ildi tutte lemilitariche illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina". E' quanto si legge nell'ultimadelladel Pd sul conflitto in Ucraina alla vigilia dell'esame in programma domani alla Camera. A Montecitorio risultano depositate le mozioni del M5s, di Verdi-SI e del Terzo polo al momento. Da quello che si apprende, sono in corso contatti tra i gruppi e l'ipotesi che circola tra i dem sarebbe quella di astenersi sugli altri testi nel caso ci fosse lo stesso atteggiamento negli altri gruppi verso la ...

La Svolta

Dalla nuovaè scomparsa anche la sospensione di 180 giorni per le sanzioni già comminate ai ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...Solidali con l': ladi Accordo Nel testo dellasi parla di avviare un dialogo con l'ACU, Associazione Comuni Ucraini , per la firma di un MoU Memorandum of Understanding tra Anci e ... Ultimo'ora: **Ucraina: bozza mozione Pd, 'immediato cessate il fuoco e ritiro forze russe'** Nel cdm del 27 novembre è stata presentata la bozza della Manovra 2023. Sotto i riflettori il reddito di cittadinanza e il caro energia ...I comuni italiani approvano la bozza di un documento in cui si impegnano a sostenere i comuni ucraini: presto sarà attivata una piattaforma digitale per raccogliere i bisogni. E intanto, promossa dal ...