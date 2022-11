“Torna al GF Vip 7” La notizia arriva da Federica Panicucci | i concorrenti non sanno nulla

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mattino 5 èto con la prima puntata settimanale e nella prima parte è stato dato ampio spazio alla frana di Ischia che ha provocato 8 morti. L’ottava vittima è stata trovata lunedì 28 novembre: si tratta deluindicenne Michele Monti. Ieri erano stati trovati i corpi senza vita dei due fratellini di Michele, Francesco e Maria Teresa. Insomma una famiglia intera è stata stroncata dalla furia del maltempo: i tre fratelli e Gianluca Monti e la moglie i cui corpi ancora non sono stati ritrovati. Intanto a Ischia prosegue la ricerca dei dispersi nel tentativo estremo di salvare altre vite: il timore è che con il passare del tempo le speranze di trovare in vita altre persone si affievoliscono. Il bilancio aggiornato della tragedia è pesante: ci sono 8 vittime, 4 dispersi, 5 feriti e 230 sfollati nel bilancio accertato dal Centro di coordinamento soccorsi, riunito alle ...

Grande Fratello

GF7, anticipazioni e ospiti della puntata del 28 novembre 2022. Tante indiscrezioni sulla puntata di stasera del reality L'articolo GF7, anticipazioni e ospiti 28 novembre:un ex concorrente proviene da True ...Dopo una missione nello spazio, un uomoprofondamente cambiato e turba la moglie. I PROGRAMMI ... Grande Fratello, ore 21:20 su Canale 5 Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande ... Torna l'imprevedibile appuntamento di TG #GFVIP! - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Gf Vip 7, Antonino Spinalbese torna a parlare di Ginevra Lamborghini: “Quella più idonea a me era senza dubbio lei”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Giaele De Donà non si arrende e torna all'attacco con Antonino Spinalbese. La modella confessa che non smetterà mai di stare dalla parte dell'hair stylist e se la ...